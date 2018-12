ALTRE GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Arieti domani saranno di scena ad Arezzo dove contro il Vasari per l’ottava giornata del campionato di serie B. I ragazzi di Stefano Bordon in Toscana contro l’ultima della classe hanno la possibilità di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con la Reno Bologna e trovare punti importanti in vista dell’ultima uscita di campionato di questo 2018 allo Iacoboni contro il Siena che al momento ha solo 4 punti in più dei reatini.Il Vasari infatti è ultimo in classifica a -8 perché, come da regolamento, è stato penalizzato di altri 4 punti per essere rimasto domenica scorsa sul terreno del Florentia, con soli 14 giocatori.Ad Arezzo prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Stefano Colasanti e Andrea Maggi deceduti nell’esplosione alla stazione di servizio a Borgo Quinzio sulla Salaria mercoledì scorso.Modena-Romagna-CivitavecchiaCivitavecchia-FlorentiaRugby Parma-Reno BolognaSiena-Amatori ParmaJesi-LivornoFlorentia 34Romagna 32Civitavecchia 26Livorno 22Amatori Parma 21Jesi e Rugby Parma 15Giacobazzi Modena 14Cus Siena 8Reno Bologna e Arieti 4Vasari Arezzo -8