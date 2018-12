Arieti

RIETI - Gli Arieti espugnano il campo dalla Reno Rugby Bologna e grazie alla seconda vittoria stagionale agguantano gli emiliani al terzultimo posto in classifica.Nella settima giornata del girone 2 di serie B vincono contro la Reno Bologna per 19 a 17 al termine di una partita sempre sul filo di lana e risolta, dopo un bel secondo tempo, a 2’ dal termine dalla meta di Luca Izzo che permette il sorpasso ai danni dei padroni di casa: di Antonello Paniconi e Francesco Rosati le altre due mete entrare trasformate da Virgilio Perugini.: Perugini T., Rinaldi, Amedei, Carotti G., Rossi, Paniconi, De Amicis, Ratilanen, Izzo, Carotti F., Pacifici, Gudini, Rosati, Bozza, Perugini V.. All. Roberto Casciani. A disp. Chiaretti, Biondi, Angelici, Steri, Gentile, Del Zoppo, Ferrini.: 31’ Paniconi (tr. Perugini V.), 62’ Rosati (tr. Perugini V.), 78’ Izzo.Romagna-Civitavecchia 15-15Livorno-Siena 43-7Jesi-Rugby Parma 20-22Florentia-Arezzo 20-0Amatori Parma-Modena 33-3Florentia 34Romagna 32Civitavecchia Centumcellae 26Livorno 22Amatori Parma 21Jesi e Rugby Parma 15Giacobazzi Modena 14Cus Siena 8Reno Bologna e Arieti 4Vasari Arezzo -4