ALTRE GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Arieti vanno a Bologna per dare una svolta al campionato e cercare di portare a casa punti importantissimi per la classifica e il morale.Alle 14.30 i ragazzi di Stefano Bordon scenderanno sul campo del Reno Rugby Bologna per la settima giornata del campionato si serie B, arbitro Francesco Meschini di Milano, per una gara ampiamente alla loro portata.Infatti gli emiliani sono terzultimi in classifica a 3 punti, frutto di tre bonus, non avendo mai vinto sinora. Dal canto loro i reatini sono penultimi nonostante la vittoria a Jesi che è valsa loro 4 punti che sono serviti però ad annullare la penalizzazione per la mancata iscrizione dell’Under 18.Quindi una vittoria per gli amarantocelesti significherebbe quanto meno un aggancio in classifica, per l’occasione il tecnico Bordon dovrebbe poter contare su tutti gli uomini della rosa ad eccezione dello squalificato Krystian Rusinov.Romagna-CivitavecchiaLivorno-SienaJesi-Rugby ParmaFlorentia-ArezzoAmatori Parma-ModenaRomagna 30Florentia 29Civitavecchia Centumcellae 24Livorno 17Amatori Parma 16Jesi e Giacobazzi Modena 14Rugby Parma e 11Cus Siena 8Reno Bologna 3Arieti 0Vasari Arezzo -4