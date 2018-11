IL TABELLINO

RIETI - Un pessimo primo tempo degli Arieti li condanna alla terza sconfitta consecutiva casalinga e li lascia all’ultimo posto in classifica. Nella sesta giornata di serie B la squadra reatina perde 12 a 31 (0 a 24 è il parziale del primo tempo) contro l’Amatori Parma, formazione sulla carta abbordabile, al termine di una gara dove i reatini non sono mai stati praticamente in partita. Probabilmente l’unica nota positiva è la meta del sudafricano Alex Ratilanen anche se la sua prestazione nell’arco degli 80 minuti non è stata memorabile. Di Tiziano Perugini l’altra meta dei reatini.: Perugini V, Pacifici, Rosati, Gudini, Izzo, Ferrni, Carotti F, Ratilainen , Steri, Paniconi, Rossi, Carotti G, Amedei, Cucco, Perugini T. A disp. Biondi, Rinaldi, De Amicis, Bozza, Chiaretti, Del Zoppo, Angelucci: Staidan, Saccò, Calì, Armantini, Corradi, Sandri, Ciusa, Cantoni, Dodi, Negrello, Ciccarelli, Masini, Bianconi, Letizia, Tonelli All. Marco De Rossi. A disp. Zanacca, Philips, Fawzi, Bertozzi, Scarica, Guidi, Mezzadri.: Edoardo Meo di Roma: 13’ m. Tonelli tr. Negrello (Par), 17’ c.p. Negrello (Par), 34’ m Sandri tr. Negrello, 39’ m Calì tr Negrello, 62’ m Tiziano Perugini tr. Vittorio Perugini (Ari), 74’ m Raitilainen (Ari), 81’ m Negrello tr Negrello (Par)73’ espulso allenatore Arieti Stefano Bordon; cartellini gialli: 71’ Nardello (Par) e 77’ Paniconi (Ari)Vasari Arezzo-Romagna 0-38Giacobazzi Modena-Livorno Rugby 25-19Civitavecchia Centumcellae-Rugby Jesi 57-22Cus Siena-Reno Bologna 12-10Rugby Parma-Florentia 17-36Romagna 30Florentia 29Civitavecchia Centumcellae 24Livorno e Amatori Parma 16Jesi e Giacobazzi Modena 14Rugby Parma e 11Cus Siena 8Reno Bologna 3Arieti e Vasari Arezzo 0