IL DS MAURIZIO AMEDEI

LE ALTRE PARTITE

LA CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:40

RIETI - Gli Arieti per la terza giornata del campionato di serie B domani alle 14.30 sarà di scena nelle Marche contro la matricola terribile Jesi. Gli amarantocelesti, privi di Steri, vanno alla ricerca dei primi punti stagionali per muovere una classifica che li vede inchiodati all’ultimo posto insieme ad Arezzo a -4 a causa della penalizzazione dovuta alla mancata iscrizione della formazione Under 18 al campionato ma soprattutto la squadra di Stefano Bordon deve cancellare la pessima prestazione casalinga contro il Romagna che messo in agitazione tutto l’ambiente della palla ovale reatina.«Un avvio che nessuno si aspettava. A Parma la sconfitta poteva anche starci non mancando le qualità del quindici emiliano. In casa con Romagna non si pensava ad una gara impossibile ma tanto di cappello alla squadra romagnola che veleggia in testa alla classifica. Ora - prosegue Amedei - ci attende la trasferta di domenica a JesI al cospetto di una matricola che costituisce la seconda sorpresa del campionato, posizionandosi anch'essa al primo posto della graduatoria. Successivamente avremo il match interno col Florentia un osso duro da affrontare. In sostanza un calendario che non ci aiuta ma, proprio per questo bisogna cambiare atteggiamento e impegno. Credo oggi di poter essere l'unico a sapere cosa fanno o hanno fatto le altre società per prepararsi al campionato. e posso dire con certezza che la nostra società è una di quelle che più ha speso ed occupato risorse economiche e strategiche per ben figurare. Abbiamo fatto una scelta di alto livello ingaggiando un primo allenatore importante, scelta che finora non ci ha ripagato nonostante il nostro impegno volto a mettere a disposizione del tecnico giocatori scelti e a lui graditi A questa rosa si aggiungerà in settimana un altro tassello il cui ingaggio è frutto della mia trattativa. Abbiamo un gruppo che è più o meno di 30 elementi, un gruppo cui chiedo uno sforzo maggiore mentre dall'allenatore mi aspetto più concretezza e un pizzico di attenzione in più nelle scelte della squadra che scende in campo. Attendiamo l'esito della prossima partita - conclude Amedei - e poi, se necessario, qualche cosa andrà rivisto».Civitavecchia-ModenaRomagna-Reno BolognaLivorno-Amatori ParmaRugby Parma 1931 – Vasari ArezzoFlorentia-SienaRomagna 10Florentia 9Jesi 8Modena e Amatori Parma 6Civitavecchia 5Rugby Parma 4Livorno e Reno Bologna 1Siena 0Rieti e Vasari Arezzo -4