IL TABELLINO

Arieti

Romagna

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pessimo esordio davanti al proprio pubblico per gli Arieti che con il Romagna rimediano un sonoro 40 a 5 (di Rossi l'unica meta reatina).Nella seconda giornata del girone 2 di serie B il quindici reatino esce pesantemente sconfitto, nel punteggio ma soprattutto sul piano del gioco, dalla squadra ravennate apparsa superiore in ogni reparto e più organizzata dei padroni di casa. Una gara a senso unico, con il Romagna che ha conquistato il punto di bonus già nel primo tempo che si è chiuso 0 a 28.La partita è iniziata con i 200 spettatori che osservano un minuto di raccoglimento in ricordo di Antonio Del Castello, tifoso amarantoceleste, e il 19enne Marco Tosti ucciso durante una battuta di caccia.«Loro molto più forti e pesanti nella mischia – afferma categorico il tecnico degli Arieti, Stefano Bordon – Contro il Romagna tutti faticheranno, mentre noi abbiamo ampi margini di miglioramento anche se oggi non è andata per niente bene: ai ragazzi avevo chiesto più aggressività e concentrazione ma non è bastato».: Gentile (45’ Bozza), Pacifici, Rosati, Ferrini, Perugini V., Carotti F., Izzo, Carotti G., Steri (73’ Amedei), Paniconi, Rossi, Angelucci, Rusinov (48’ Perugini), Cucco, Biondi (45’ Rinaldi). All. Stefano Bordon. A disp. De Amicis, Angelucci, Gudini.: Gallo, Tauro, Fiori, Di Lena, Donati, Martinelli, Onofri, Maroncelli, Baldassarri, Sermino, Buzzone, Sgarzi, Fantini, Velato, Coppola. All. Simone Luci A disp. Pirini, Manuzi, Strada, Paganelli, Villani, Maffi, Di Franco.: Carrera di Roma