ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:03

RIETI - Domani, domenica 21 ottobre, alle 15.30 allo stadio Iacoboni, in viale Fassini, per la seconda giornata del girone 2 di serie B gli Arieti debuttano in casa contro il Romagna Rugby (arbitro Carrera di Roma).Una gara difficile dove il quindici allenato da Stefano Bordon è chiamato a cancellare la sconfitta della gara d’esordio in Emilia contro il Rugby Parma 1931: il Romagna domenica scorsa contro un Livorno Rugby, è stata capace di invertire nel secondo tempo il punteggio imponendosi alla fine 32 a 22. Il tecnico degli Arieti recupera l’ex Perugia, Alessio Steri, e in extremis anche Gentile in dubbio sino a venerdì.«Sarà un’altra partita difficile contro un avversario tosto – commenta il direttore sportivo Maurizio Amedei - I nostri giocatori sono pronti a dare il massimo contro i romagnoli. Mi auguro di vedere tanta gente allo stadio perché domani come per il prosieguo del campionato avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi»E proprio per invogliare gli amanti dello sport reatini la società ha organizzato per il dopo gara una festa dal titolo "Autunno ovale" con musica e divertimento: la festa viene ad accavallarsi con il classico terzo tempo al termine del match.Livorno Rugby - Civitavecchia Rugby Centumcellae;Cus Siena – Rugby Parma;Amatori Parma - Florentia Rugby;Reno Rugby Bologna - Rugby Jesi;Giacobazzi Modena Rugby – Vasari Rugby Arezzo.Florentia, Amatori Parma e Romagna 5Rugby Parma, Rugby Jesi 4Civitavecchi e Modena e Livorno 1Bologna, Siena, Rieti e Arezzo 0