Ultimo aggiornamento: 17:34

RIETI - Debutto con sconfitta per gli Arieti, sconfitti 23 a 13 sul campo del Rugby Parma. Due calci piazzati nei primi venti minuti e gli emiliani passano a condurre le sorti della partita. Gli Arieti provano a rispondere e conquistano due calci trasformati da Ferrini, mentre i padroni di casa vanno in meta due volte approfittando di un cartelllino giallo dato a Biondi. Punteggio a fine primo tempo 20 a 6 per Parma. Nel secondo tempo i reatini reagiscono e vanno in meta con Tiziano Perugini, mentre Parma si accontenta di un altro piazzati. In conclusione gli emiliani piegano Rieti per 23 a 13. Un risultato che comunque non impedisce di esere positivi visto il carattere mostrato dalla squadra di Bordon.Arieti: V. Perugini, Bozza, Rosati, Gudini, Pacifici, Ferrini, Izzo, G. Carotti, De Amicis, Paniconi, Rossi, Angelucci, Rusinov, Cucco, Biondi. A disp. Amedei, T. Perugini, Angelucci Andrea, Carotti Fabio, Rinaldi, Del Zoppo