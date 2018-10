© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica prossima, 14 ottobre, inizierà il campiinato di rugby serie B. Gli Arieti saranno in trasferta a Parma una delle capitali italiane della palla ovale. La partita si prospetta difficile ma non impossibile per i ragazzi allenati da Bordon.«Abbiamo bisogno di un periodo di rodaggio che ci permetta di amalgamare i nuovi arrivati con il gruppo già esistente» fanno sapere dalla società ma gli allenamenti, finora svolti con impegno da parte di tutti i giocatori, fanno ben sperare. In queste ore si sta trattando per il passaggio in amarantoceleste di un giocatore che, seppur giovane, ha già disputato campionati di massimo livello vestendo la maglia azzurra di tutte le categorie giovanili fino alla under 20 La firma sul contratto potrebbe essere questione di ore ed è probabile che la società riesca ad annunciarne l'arrivio prima della trasferta in terra emiliana.«Si è lavorato molto sul pacchettio di mischia - fa sapere Tiziano Perugini allenatore e giocatore degli avanti reatini - I risultati siono finora molto buoni e questo è un dato importante vista la consistenza delle avversarie inserite in questo girone».