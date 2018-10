© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Fine settimana dolceamaro per i piccoli Arieti dell’Under 14 e 16 che hanno incontrato nel primo impegno di campionato due avversarie di caratura nazionale.I ragazzi di Roberto Casciani hanno affrontato la Capitolina Roma sul campo di Rieti cedendo alla grande capacità atletica e tecnica degli ospiti. Punteggio finale di 14-57 per i romani che soprattutto nella seconda frazione di gioco sono riusciti ad allargare le maglie della difesa reatina. Destino simile per l’Under 16 impegnata in trasferta sul campo della Primavera Roma. I padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 64-28.«Ho visto la squadra impegnarsi al massimo delle possibilità - commenta l'allenatore Alessio Carucci - Importante è stato il modo di tenere il campo e di svolgere le mansioni e i compiti assegnati. Nonostante la sconfitta mi ritengo soddisfatto».La soddisfazione non frena ad arrivare poiché si deve tener conto del fatto che entrambe le formazioni reatine sono formate da ragazzi al primo anno di categoria, situazione ben diversa per quanto riguarda le romane.