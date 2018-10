© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Annullata l’amichevole di sabato prossimo tra Arieti e Bologna Rugby. La preparazione della squadra prosegue a ritmi elevati portandosi dietro anche affaticamenti muscolari e necessari tempi di recupero. «Abbiamo diversi infortunati e giocare una partita con il rischio di aggravare la situazione non ci fa stare tranquilli» commenta l’allenatore Stefano Bordon.L’inizio del campionato è vicino e la trasferta di Bologna poteva ostacolare la piena forma della squadra in occasione del match con il Rugby Parma di domenica 14. Ho parlato a lungo con i giocatori. Ci siamo chiariti sul fatto che ciascuno di noi deve fare attenzione ai propri errori cercando di mantenere alto il livello di concentrazione. Ritengo - conclude il tecnico amarantoceleste - che l'incontro sia stato molto positivo e che sul campo di Parma nella prima partita del calendario giocheremo dando il massimo come abbiamo dimostrato di saper fare durante gli allenamenti».Intanto in società continuano le valutazioni su eventuali altri innesti in rosa, l’attenzione dello staff degli Arieti è rivolta ad un giocatore dei campionati maggiori ed una terza centro di scuola argentina o sudafricana.