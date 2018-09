© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Procede a pieno ritmo la preparazione degli Arieti che lavorano con particolare cura nel migliorare l'aspetto tattico della squadra in vista delle prossime amichevoli e dell'imminente inizio del campionato. Intanto in dirigenza arrivano novità positive in merito alla partita del Torneo Sei Nazioni Under 20 fra Italia e Irlanda che si giocherà a Rieti il 22 febbraio 2019. L'ufficio squadre nazionali ha comunicato alla società reatina la nomina da parte della World Rugby di Maurizio Amedei a presidente del Comitato organizzatore.«Sono orgoglioso di questa nomina. Si tratta per me di un ulteriore traguardo professionale - commenta il diesse amarantoceleste - Il Comitato sarà formato da figure professionali rappresentate dal Comune di Rieti e dalla società degli Arieti». In conclusione Amedei sottolinea l'importanza dell'evento per Rieti: «Sono inoltre contento per la nostra città, alla quale potrò dare un contributo importante. Sicuramente nel comitato organizzatore ci sarà anche il consigliere con delega allo sport Roberto Donati che ha voluto con tenacia il grande Rugby a Rieti».