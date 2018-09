di Valerio Coan

RIETI - Positiva la prima prova amarantoceleste sul terreno dello Iacoboni. L’amichevole tenuta con il Frascati si è conclusa con la vittoria degli Arieti per 22-7.Come annunciato data l’intenzione di entrambi i club di utilizzare la giornata per affinare rotazioni e formazioni, il match è stato frammentato in tre tempi. Dopo tre minuti passano in vantaggio gli Arieti con la meta di Paniconi e trasformata da Virgilio Perugini. Lieve il dominio territoriale degli ospiti, forti di una massiccia fisicità contrastata ed arginata dalla velocità dei giocatori reatini. Nel secondo tempo una meta per parte ed a schiacciare l’ovale per gli Arieti è Amedei. L’ultima frazione di gioco vede andare a segno Francesco Rosati e Biondi, entrambe le mete non trasformate.