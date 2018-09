di Valerio Coan

RIETI - Si avvicina il primo appuntamento stagionale degli Arieti, sabato alle 16.15 gli amarantocelesti ospiteranno il Frascati per intraprendere una partita amichevole. Ancora circa un mese separa le squadre dall’inizio del campionato e quello di sabato sarà un buon test per valutare il rodaggio delle due formazioni.



«Per quanto mi riguarda si tratterà dell'occasione giusta per conoscere i giocatori a disposizione - precisa l'allenatore Stefano Bordon - Osserverò con attenzione i movimenti e le capacità di ciascuno nonché le condizioni atletiche». Verranno provati i singoli reparti con speciale attenzione alle capacità ed al peso della prima linea, una delle fonti di difficoltà dello scorso anno. «Contestualmente alla crescita tecnica della squadra, ho puntato molto sul concetto di appartenenza ad un club, alla sua maglia, alla sua storia. Voglia di far bene ed entusiasmo non mancano - conclude Bordon - In questi giorni ho potuto apprezzare la nascita di un gruppo bendisposto a formare una vera squadra. I ragazzi provenienti da altre realtà hanno trovato un'ottima accoglienza. E' il primo passo per porsi poi obiettivi più impegnativi».



La partita amichevole probabilmente si disputerà con la suddivisione di tre tempi da 30’ lasciando agli allenatori ancor più modo di testare gli elementi in rosa. Dopo l’amichevole il tecnico Stefano Bordon valuterà con la società la necessità di completare l’organico tenendo in considerazione il probabile arrivo di un giocatore sudafricano con passaporto europeo nel mese di novembre.

