di Valerio Coan

RIETI - Si è svolta domenica scorsa al Pattinodromo di Rieti la bella Giornata di Sport dedicata alla memoria di Tonino Aguzzi. Diverse le realtà sportive presenti, dal calcio al pattinaggio, che hanno animato allegramente la mattinata, tra queste anche i piccoli atleti degli Arieti Rugby accompagnati dal neo consigliere degli Arieti Roberto Gudini e l’allenatore dell’Under 16 Alessio Carucci.



«Fiero della bella rappresentanza che ha partecipato all’evento in ricordo di Tonino Aguzzi, un grande uomo di sport ed amante della nostra città - le parole del direttore sportivo Maurizio Amedei in merito alla buona partecipazione di giocatori e genitori - Nel progetto della società c’è l’intento di formare i nostri ragazzi come sportivi e soprattutto di trasmettere i valori ed i legami che il rugby e lo sport possono dare».

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:24



