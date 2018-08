di Valerio Coan

RIETI - Con orgoglio la società dell’Asd Arieti Rugby Rieti 2014 annuncia l’accordo per la franchigia relativa al settore giovanile con le Zebre Parma. Il prestigioso club che vanta la partecipazione della prima squadra nel Guinness PRO14 offrirà nell’arco della stagione numerose iniziative tecniche per i giovani rugbisti reatini, nonché dei clinic specifici anche per formazione e approfondimento per gli elementi dello staff tecnico degli Arieti. Una grande possibilità di crescita per la palla ovale amarantoceleste che tra gli altri avrà modo di fare tesoro dell’esperienza dell’ex capitano della Nazionale Alessandro Troncon.

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09



