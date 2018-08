di Valerio Coan

RIETI - La preparazione degli Arieti è iniziata da poco più di una settimana e gli allenamenti procedono a ritmo serrato mentre di giorno in giorno continuano ad aggiungersi elementi in rosa; rosa che secondo le previsioni della società sarà al completo entro settembre.



«L'obiettivo primario è quello di formare un gruppo o meglio una squadra unita. Il passo iniziale è quello di ricomporre il nucleo della squadra che ha disputato lo scorso campionato - queste le parole dell’allenatore Stefano Bordon - solo loro possono facilitare l'inserimento di nuovi giocatori provenienti da altre realtà e creare una vera squadra, senza distinzioni di titolari e riserve, distinzioni queste che non hanno senso».



È chiara l’idea del tecnico secondo cui è fondamentale partire dal gruppo di reatini per fare da collante per l’intera squadra, inoltre altro caposaldo della sua filosofia è la coesione del gruppo messa su un piano di rilievo rispetto a personalismi individuali che potrebbero intaccare l’equilibrio della squadra: «Voglio gente motivata, la bravura individuale va messa a disposizione del gioco di squadra. Il solista può coesistere se lavora per la crescita dell'intera squadra. Ora sto comunicando le mie idee ai giocatori dai quali mi aspetto entusiasmo e tanta voglia di fare».



Queste le basi per una stagione che come già annunciato porterà tra le maglie amarantocelesti ambizioni più alte rispetto lo scorso anno: «Quando saremo al completo - conclude Bordon - potremo guardarci in faccia e decidere chi siamo e dove vogliamo arrivare».



Intanto la società per testare la squadra ha fissato quattro amichevoli prima del 14 ottobre, data di inizio del campionato di Serie B 2018/2019. Le prime due partite avranno luogo nel reatino sabato 15 settembre e domenica 23, rispettivamente saranno ospiti il Frascati e la rappresentativa dei rugbisti di L’Aquila. Per quanto riguarda gli altri due test match gli Arieti andranno in trasferta il 29 settembre a Roma per affrontare il Rugby Roma ed infine sabato 6 ottobre in terra emiliana si scontreranno con il Bologna.



ARIETI ALLA FIERA DEL PEPERONCINO

Grazie alla disponibilità della Fondazione Alessandro Rinaldi, il Rugby Rieti sarà presente con uno stand alla Fiera Internazionale del Peperoncino per pubblicizzare la nuova stagione agonistica. Per l’occasione saranno venduti anche gli abbonamenti per il campionato a prezzi vantaggiosi.

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA