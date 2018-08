di Valerio Coan

RIETI - Arriva dagli Arieti la notizia della rinuncia all’ingaggio annunciato giorni fa del georgiano George Jaglidze. L’accordo che sembrava raggiunto ed ufficializzato ha trovato degli impedimenti che hanno portato la società reatina a revocare la collaborazione. «Al momento della presentazione dei documenti ricevuti dal giocatore, documenti necessari per il tesseramento - spiega il direttore sportivo Amedei - sono emerse irregolarità non sanabili che ci hanno costretto a rinunciare al tesseramento del georgiano. Siamo comunque in contatto con altri giocatori e le soluzioni non mancano. Entro la prossima settimana annunceremo le nuove scelte».

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26



