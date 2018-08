di Valerio Coan

RIETI - Parte la stagione degli Arieti: ieri sera Staff, Società e giocatori si sono radunati allo stadio del Rugby Fulvio Iacoboni per incontrarsi ed iniziare la preparazione atletica guardando al campionato 2018/19. Un breve discorso introdotto dall’allenatore Stefano Bordon ha dato inizio all’incontro poi continuato dal resto dello staff tecnico per conoscersi e per illustrare quel che sarà il percorso da intraprendere. Poi tutti in campo a passarsi l’ovale, ventisei i ragazzi presenti nel primo giorno di preparazione anticipato di una settimana, come già precisato dal direttore sportivo Amedei «per consentire ai nuovi arrivi di familiarizzare con la città e le strutture». Gli altri giocatori subentreranno nel corso della settimana arricchendo definitivamente la rosa che punta ad una stagione impostata già dalle fondamenta in maniera diversa rispetto lo scorso anno: a ottobre passato l’obiettivo da agguantare era la salvezza, d’ora in avanti si cercherà di seguire un campionato ai vertici della classifica.

Martedì 21 Agosto 2018



