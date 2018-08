di Valerio Coan

RIETI - L’estate sta volgendo al termine e gli Arieti sono pronti a scaldare i motori per la stagione 2018/2019. Per il secondo anno di fila il Quindici amarantoceleste militerà nel campionato di Serie B, data di inizio come per tutti gli altri campionati Fir fissata per il 14 ottobre. Nell’arco di questi mesi la società ha lavorato per ristrutturare il consiglio direttivo e lo staff tecnico che ad oggi presenta diverse modifiche rispetto lo scorso anno: «Sono state fatte delle scelte - commenta il diesse Maurizio Amedei - per garantire il meglio ai nostri ragazzi. Lo staff è ben definito, rappresentiamo una bella realtà».



Oggi allo Iacoboni l’inizio della preparazione atletica per i giocatori presenti: «Abbiamo anticipato l’inizio della preparazione rispetto ad altre società per consentire ai giocatori che vengono da fuori Rieti di ambientarsi con la città e le strutture - spiega Amedei - dalla settimana prossima tra arrivi e rientri la squadra sarà al completo per proseguire il proprio lavoro».



Tra gli obiettivi di mercato della società c’è quella di far arrivare un numero 10 possibilmente adattabile anche in altri ruoli. A guidare la prima squadra degli Arieti saranno Stefano Bordon, allenatore e preparatore atletico, Perugini Tiziano, assistente e responsabile degli avanti e Luca D’Alessandro, mental coach.

