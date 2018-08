di Valerio Coan

RIETI - Negli ultimi giorni di vacanza prima di procedere con la preparazione dei campionati, la società degli Arieti si ritrova a delineare quella che sarà la prossima stagione del settore giovanile.



Il direttore sportivo Maurizio Amedei ricorda e sottolinea la grande crescita che ha avuto il rugby dei più giovani con i colori amarantocelesti: «Nel 2015 questa Società ha toccato il fondo arrivando ad avere tra le varie categorie soltanto 35 tesserati, mentre a chiusura della scorsa stagione 240, frutto ovviamente anche dei senior e dei progetti sociali che questa società sta portando avanti con successo».



«Un enorme lavoro - prosegue Amedei - che ha visto gli Arieti lavorare in 5 scuole diverse lo scorso anno, e che quest'anno aumenteremo sicuramente andando a lavorare in comprensori scolastici della Provincia: in Sabina da Ottobre, con Domenico Zonetti, ed anche verso la Provincia di Terni. In città con la programmazione di Giuseppe Marone, rappresentante provinciale CONI per il rugby». In più tra le iniziative che coinvolgeranno i piccoli Arieti - che saranno presenti su tutte le categorie - va considerato il gemellaggio tra Arieti e Zebre, il quale porterà gli atleti reatini ad essere invitati presso la Cittadella dello Sport di Parma e nei tornei internazionali organizzati dal club emiliano. Nel 2019 a gennaio ci sarà inoltre la tappa di Snow Rugby a Terminillo mentre per la data del 22 febbraio in occasione del 6 Nazioni Under 20 i tesserati amarantocelesti parteciperanno alla cornice del match tra Italia e Irlanda.



Per quanto riguarda la struttura tecnica è previsto un riordino sulla base di quel che è stato già fatto per la prima squadra con l’innesto di professionisti e mental coach anche nel settore giovanile coordinato dai responsabili Alessandro Gunnella e Roberto Gudini.



«Tante le novità tra gli allenatori degli Under - precisa il diesse - dalla crescita di Alessio Carucci, all'aggiunta di forze nuove che arrivano dal mondo del rugby reatino come Gianluca Pitotti, Alessio Chiaretti, ottimo arbitro anche in serie B, che curera quindi anche l'aspetto arbitrale; il ritorno di Andrea Ciampaglia, le conferme di Edoardo De Santis, e l'aggiunta di 2 giocatori Senior, che già nei loro club precedenti allenavano i bambini, tra cui Luca Izzo, lo scorso anno ai Medicei di Firenze, e il fortemente voluto ritorno di Roberto Casciani».



Come ciliegine sulla torta saranno proposte ai genitori il servizio bus per le trasferte e l’istituzione del CRAL che organizzerà almeno tre uscite sportivo-culturali con l’intento di riportare le famiglie all’interno dello sport.



L’appuntamento per ora è il 27 agosto per gli Under 14 e Under 16 allo Iacoboni con un periodo di prova gratuito messo a disposizione dalla società per tutti i ragazzi che vogliono appassionarsi alla palla ovale.

