RIETI - «Dover lasciare il terreno di gioco per raggiunto limite di età e vedere i tuoi compagni battersi per la conquista del pallone, mi è costata inizialmente molto. Poi pian piano ho iniziato ad apprezzare il ruolo di direttore tecnico e ho iniziato a vivere momenti e sensazioni nuove ma intense».



Alessandro Gunnella, ex pilone del quindici reatino, cerca di mettere ordine fra le contraddittorie emozioni vissute a bordo campo durante il campionato conclusosi a maggio scorso. «A giugno poi la società mi ha chiesto di entrare nel consiglio di amministrazione. Per me è l'inizio di una nuova avventura - spiega Gunnella - continuerò a mantenere i rapporti tra la prima squadra e la società senza rinunciare ad una collaborazione nel settore giovanile».



Ultima riflessione sul rugby giocato: «Ora si gioca più velocemente, meno pause e più atletismo. L'importante è che rimangano validi i principi e i valori del rugby di sempre».

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA