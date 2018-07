di Valerio Coan

RIETI - Ufficializzato da parte degli Arieti il primo nuovo giocatore entrato a far parte della famiglia amarantoceleste. Si tratta del ventitreenne Cristian Rusinov, ragazzo italiano di origine bulgara determinato a garantire il massimo dell’impegno verso gli obiettivi del Rieti Rugby.



«Gioco a rugby dall'età di quindici anni ed ho sempre rivestito il ruolo di pilone. Finora ho indossato una sola maglia, quella del Segni. Vengo a Rieti con entusiasmo e voglia di cogliere risultati di primo piano. Non nascondo - prosegue Rusinov - che vorrei fare un campionato di serie B nella parte alta della classifica e sognare, perché no, una promozione in A. Sono consapevole che l'obiettivo sarà raggiungibile solo con grande spirito di sacrificio, sudore e fatica. - Infine il pilone conclude - Ho accettato di venire a Rieti perché vedo tanta voglia di crescere. E' una squadra abbastanza giovane e questo fatto mi piace molto anche perché finora ho giocato sempre con compagni di squadra della vecchia guardia che mi hanno insegnato molto».

