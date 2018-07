di Valerio Coan

RIETI - La ventata di novità che sta investendo il Rieti Rugby è destinata a portare cambiamenti non solo nello staff della prima squadra ma anche in quello che è il progetto in via di sviluppo di un settore giovanile forte e sempre più completo. «Stiamo lavorando con grande impegno sia economico sia tecnico per dar vita ad un mini rugby di primissimo livello - conferma il direttore sportivo Maurizio Amedei - La società ha deciso di incrementare nella prossima stagione le risorse economiche da investire con i giovani».



La decisione di un maggiore investimento economico per i piccoli Arieti è senz’altro sorretto anche dalla conferma della sponsorizzazione da parte della Torggler, una maggiore vicinanza da parte dell’azienda alla società. Integrazione anche sul piano tecnico: «Ci sarà la grande novità del coinvolgimento dei giocatori della prima squadra nel ruolo di allenatori e motivatori delle singole categorie». Infine, la parola della società arriva anche a confermare il Cral che era stato anticipato nella festa di fine anno: tre gite a cui potranno partecipare atleti, dirigenti, genitori e tifosi. La prima sarà effettuata contemporaneamente al via dei campionati, la seconda durante le ferie natalizie, la terza a fine stagione. Tutte basi per lavorare e per portare una crescita a 360° dei piccoli atleti reatini: «Vogliamo costruire un gruppo di mini rugbisti che, nel giro di poco tempo, genereranno l'ossatura della futura prima squadra».

Venerd├Č 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA