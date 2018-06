di Valerio Coan

RIETI - Con successo si è svolta ieri sera la festa per la chiusura dell’attività sportiva 2017/2018 degli Arieti. Lo Iacoboni colmo di tesserati è stato luogo di allegria con cibo e musica oltre che di presentazione delle iniziative che riguardano il futuro della palla ovale reatina.



«Abbiamo concluso un campionato complicato, conquistando la salvezza in anticipo - commenta il direttore sportivo Maurizio Amedei - siamo molto soddisfatti anche del settore giovanile». Il settore dei più piccoli giocatori del Rieti che è esempio del grande lavoro svolto dalla società: «Le squadre di Under 8 e Under 10 si stanno costituendo sempre di più come belle realtà che lasciano guardare con ottimismo al futuro - continua il diesse - L’under 12 è cresciuta molto nei numeri ed anche in qualità di gioco, Under 14 ed Under 16 sono alla fine del loro campionato ed anche verso di loro maturiamo molte speranze». I numeri degli Arieti parlano chiaro sul progetto di crescita del club, basti pensare al numero dei tesserati passati dall’essere 87 nella stagione 2016/2017, fino ad arrivare agli attuali 230.



Si prospetta un’estate diversa dal solito dove il lavoro per il prossimo campionato è già iniziato da settimane, per la società questa fase rappresenta un’ulteriore «start up» per riportare Rieti ad essere grande nel mondo della palla ovale. Oltre al Segretario Generale della Fir Claudio Peruzza, alla festa presente anche Stefano Bordon, con l’ex rugbista una trattativa in corso che in settimana potrebbe essere ufficializzata con l’arrivo dell’attuale allenatore del Gubbio in amarantoceleste per ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

