RIETI - Gli Arieti, nel pieno della ristrutturazione societaria in vista della prossima stagione, si preparano a festeggiare domani la conclusione dell’attività sportiva 2017/18. Ad inaugurare la giornata saranno i piccoli Arieti dell’Under 14 che affronteranno sul manto dello Iacoboni i coetanei del Viterbo Rugby, terminato il match sarà il turno del gruppo degli Old. Dalle 19 la festa entrerà ancor più nel vivo con musica e cibo, ma soprattutto con la presentazione al pubblico del nuovo consiglio e delle iniziative che gli Arieti proporranno ai tesserati dal prossimo anno: è prevista una serie di eventi ricreativi e culturali volti a far «tornare le famiglie nel rugby».



«Una giornata per chiudere la lunga stagione appena passata guardando con molto ottimismo al futuro» dichiara il direttore sportivo Maurizio Amedei riguardo la festa che segnerò la fine di un percorso e l’inizio del prossimo. Alla manifestazione tra gli altri ospiti attesi anche il Segretario Generale della Fir Claudio Perruzza e Stefano Bordon, ex rugbista oggi allenatore del Gubbio che il prossimo anno potrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico amarantoceleste.

