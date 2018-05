di Valerio Coan

RIETI - Si è riunito lo scorso giovedì sera il nuovo consiglio degli Arieti approvando il progetto di rinnovamento tecnico riguardo la prossima stagione di serie B ed il settore propaganda. Il direttore Maurizio Amedei chiarisce: «Un progetto che porterà i giovani Arieti ad un livello tecnico sicuramente adatto a campionati di livello, e alla prossima serie B con ambizioni e stimoli diversi». C’è da aspettare ancora il definitivo consolidamento del «mosaico tecnico» dopodiché: «Ogni membro del consiglio prenderà per mano il proprio settore andando avanti secondo i progetti studiati in sede di consiglio».



Intanto nella giornata del 2 giugno allo stadio Iacoboni in viale Fassini avrà luogo l’ultima tappa dell’attività Seven tra le rappresentative regionali di Lazio e Campania Under 16 ed Under 18. A far parte della rappresentativa del Lazio Under 16 anche i baby Arieti.



Al termine della manifestazione, nella stessa giornata si terrà la festa di fine stagione del Rieti Rugby. La serata dedicata a tutta la famiglia degli Arieti e degli Old comprenderà anche anche genitori e tifosi che faranno parte di un allegro terzo tempo con musica e cibo per festeggiare la conclusione dell’attività sportiva stagionale. Inoltre la società presenterà ai presenti un’iniziativa per il prossimo anno: verranno offerti a tesserati e genitori la partecipazione ad eventi ricreativi e culturali già fissati, con l’intento di saldare il legame tra Club, gruppo degli Old e le famiglie.

