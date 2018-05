di Valerio Coan

RIETI - È un’estate piena di lavori quella che interesserà gli Arieti: «C’è bisogno di una svolta» dichiara il direttore sportivo Maurizio Amedei in previsione del prossimo campionato. Nella società reatina c’è l’intenzione di sfruttare il periodo estivo per gettare delle solide basi per ripartire con la stagione 2018/2019.



«Stiamo svolgendo screening con i ragazzi ed anche dal loro punto di vista uno dei problemi principali riguarda la rosa - prosegue Amedei - non dal punto di vista qualitativo ma numerico». Per risolvere questo aspetto ci sono diverse vie: «Con l’arrivo delle nuove figure tecniche nelle prossime settimane, sarà possibile cominciare un reclutamento mirato da altre realtà rugbistiche. In più, la cosa positiva è che arrivano richieste per giocare a Rieti e sicuramente a breve apriremo una raccolta di adesioni, dei provini ecc.».



Per alimentare la rosa della prima squadra sarà fondamentale, certamente non nell’immediato futuro, il supporto del settore giovanile che andrà a creare quel ricambio generazionale nella formazione maggiore. «Il nostro settore giovanile rappresenta oggi un fiore all’occhiello nella nostra regione per quanto riguarda la crescita - commenta Amedei - con l’approvazione del piano di spese e la rimodulazione in società vogliamo far continuare a crescere i giovani con il Rugby».



Fra legami ed accordi, vecchi e nuovi, c’è anche la volontà e la possibilità di riallacciare rapporti con gli Young e con la Sabina Universitas, ma Amedei precisa che nessuno andrà via dagli Arieti a alcune novità arriveranno per quanto riguarda lo staff tecnico: «Ci saranno delle nuove figure ma vorrei ringraziare Alessandro Turetta e tutto lo staff di questa stagione, che ha consentito di affrontare questa stagione nonostante le difficoltà chiare dall’inizio».

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57



