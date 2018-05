RIETI - Non è stata disputata quella che sarebbe dovuta essere l’ultima gara della stagione per gli Arieti. La trasferta per affrontare il Parma Rugby 1931 non è neanche iniziata in quanto la squadra reatina non è arrivata al minimo numero di convocabili per giocare la partita. Il campionato del Rieti Rugby si chiude quindi con la sconfitta a tavolino, quattro punti di penalizzazione e una multa che arriverà dalla Federazione. Altre tre partite non sono state disputate nei vari gironi di serie B per le stesse motivazioni: Rubano Rugby - Borsari Rugby Badia, Rugby Paese - Rugby Riviera e Colleferro Rugby - Cus Catania.

Domenica 13 Maggio 2018



