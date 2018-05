di Valerio Coan

RIETI - Non una bella prestazione quella degli Arieti nell’ultima gara in casa della stagione. Nel XXI turno di Serie B è arrivata un’altra sconfitta con punteggio importante per gli amarantocelesti che hanno ceduto al Romagna RFC per 0-64.



Bastano tre minuti agli ospiti per andare in vantaggio senza riuscire però a trasformare la prima meta della partita. Gli Arieti soffrono in mischia lasciando metri ai romagnoli che riescono ad andare in meta altre due volte entro il quarto d’ora di gioco. Fatica per i ragazzi di Turetta nell’impostare le ripartenze e nel contrastare il giro palla degli avversari. Allo scadere del primo tempo il Romagna raggiunge il bonus con la quarta meta.



La seconda frazione di gioco non vede sostanziali differenze e gli Arieti restano arginati nella loro metà campo per contenere il quindici romagnolo. Al 43’ il direttore di gara Franco Rosella assegna una meta tecnica in favore degli ospiti portando il punteggio sullo 0-29. Un minuto dopo gli Arieti sono costretti a giocare momentaneamente in inferiorità numerica per l’ammonizione ai danni di Alessandro Angelucci, subito dopo altra meta messa a segno dagli ospiti. Nell’ultima parte del secondo tempo prosegue il dominio romagnolo che segna altre quattro mete decretando il risultato finale di 0-64.



ARIETI - Mené, Bozza, Monicchi, Alunni, Angelucci Andrea, Turetta, Pica S., Baiocchi, Meneses, Carotti G., Angelucci Alessandro, Rossi, Carotti F., Amedei, Liberati.



ROMAGNA - Donati, Pierozzi, Bersani, Di Lena, Di Franco, Gallo, Onofri, Baldassarri, Maroncelli, Villani, Paganelli, Sgarzi, Fantini, Urbinati, Strada.















MARCATORI - meta Pierozzi ntr., 8’ Urbinati tr. Gallo, 12' meta Urbinati ntr., 40' meta Villani ntr., 43' meta tecnica, 46' meta Donati tr. Gallo, 54' meta Di Lena tr. Gallo, 62' meta Maroncelli tr. Gallo, 78' meta Donati tr. Gallo, 80' meta Villani tr. Gallo.





Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52



