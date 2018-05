di Valerio Coan

RIETI - È tutto pronto per l’ultima gara allo stadio Fulvio Iacoboni della stagione. Gli Arieti domani alle 15:30 affronteranno sul campo di casa il quindici del Romagna Rugby nella XXI giornata di Serie B. Arrivati a corto di uomini e di motivazioni agonistiche gli amarantocelesti saranno spinti dalla voglia di fare una bella prestazione per il loro capitano Daniele Mené che domani scenderà in campo con gli Arieti per l’ultima volta poiché dalla prossima stagione avrà superato il limite d’età consentito dalla Fir. «Cercheremo di fare una partita divertente in suo onore e proveremo a vincere per chiudere questa ultima parte di campionato deludente» questo il commento del tecnico Alessandro Turetta.



Dalla Fir arriva anche la notizia dell’annullamento dei play off e dei play out di questa stagione di Serie B. Già ad inizio anno erano state illustrate le nuove modalità di promozione e retrocessione secondo le quali sarebbero salite in Serie A le quattro formazioni prime classificate dei rispettivi gironi e le tre migliori seconde; a scendere di categoria invece una sola tra le quattro ultime classificate. A causa della mancata realizzazione della seconda Accademia Under 20 in Serie A, la Fir ha reso noto che le promozioni saranno otto, tutte dirette e che includeranno quindi anche tutte le seconde classificate, escludendo infine anche la piccola poule retrocessione a quattro squadre prevista ad inizio stagione.

