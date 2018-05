di Valerio Coan

RIETI - Allo Iacoboni ci si allena in vista della sfida del penultimo turno di Serie B. Ancora un impegno complicato per gli Arieti che in questo periodo non sono favorite nemmeno dal calendario che ha previsto per quest’ultima fase di campionato una serie di scontri con le formazioni più in forma del girone. Ospite degli amarantocelesti domenica (fischio d'inizio alle 15.30) sarà il Romagna Rugby, battuta dagli Arieti nella gara di andata per 18-25 ed oggi stabile al quinto posto. Lo stimolo che si aggiunge alla determinazione degli Arieti nella ultima gara casalinga è l’addio al rugby giocato del capitano Daniele Mené che raggiunto il limite d’età giocherà la sua ultima partita ufficiale avanti al suo pubblico. In società sono partiti i lavori con il nuovo consiglio e ieri nel primo incontro sono stati affrontati due temi portanti delle sorti del club.



SERIE B

Per quanto riguarda la prima squadra la società ha valutato le criticità incontrate nel corso della stagione: «Ci siamo resi conto delle lacune da colmare» dichiara il direttore sportivo Maurizio Amedei, operazione possibile grazie all’inserimento delle nuove figure in consiglio. In settimana ci sarà anche un confronto tra società e giocatori per valutare le difficoltà anche dal punto di vista dei ragazzi che scendono in campo e per gettare le basi della prossima stagione.



MINIRUGBY

Il secondo tema trattato riguarda il lavoro già svolto nel settore giovanile che ha prodotto un risultato di crescita nei numeri dei piccoli rugbisti. Il vanto di avere un vasto vivaio del minirugby implica anche l’aumento delle figure tecniche e gli Arieti sono già al lavoro per implementare lo staff: «L’obiettivo è quello di avere due tecnici per ogni categoria» conclude il Diesse.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA