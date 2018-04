di Valerio Coan

RIETI - Restano solo tre giornate di campionato agli Arieti per concludere al meglio la stagione. Le sconfitte passate hanno fatto scalare la squadra in decima posizione ma il rischio retrocessione è matematicamente escluso grazie all’ultimo posto occupato dal Vasari Rugby Arezzo che andrà a giocarsi i play out con le ultime classificate degli altri tre gironi.



Il Rieti Rugby quindi prepara la sfida di domenica che si preannuncia molto complicata: gli amarantocelesti infatti saranno ospiti del Rugby Bologna 1928, formazione che occupa la quarta posizione in classifica a 61 punti e che detiene ad oggi il miglior attacco del campionato con 541 punti segnati.



Gli Arieti ritrovano inoltre il tecnico Alessandro Turetta nella guida dalla panchina, sono difatti terminati i turni di squalifica imposti dalla Fir che lo hanno tenuto fuori dal rettangolo di gioco nelle ultime gare. Infine per preparare la trasferta di domenica e per testare la salute della squadra oggi si terrà un’amichevole allo Iacoboni tra il Rieti Rugby e il Gubbio alle 20.

Giovedì 26 Aprile 2018



