RIETI - Nulla da fare per il quindici reatino al cospetto della squadra attualmente più in forma, I Medicei Firenze, lanciatissimi a centrare l'obiettivo promozione in serie A.



Sono stati sufficienti i primi 15 minuti affinchè i fiorentini mettessero al sicuro il risultato. Dieci le mete siglate dai giallorossi che hanno fissato il risultato finale sul 68 a 14 a loro vantaggio. Agli Arieti non è bastato il rientro in squadra del cileno Meneses che ha lottato sia in fase difensiva sia quando, soprattutto nel secondo tempo, si sono aperti i primi varchi della difesa toscana. Da sottolineare, comunque, la fiammata d'orgoglio mostrata dai reatini nella seconda parte del match che ha visto andare in meta Meneses e il rientrante Pacifici messo in campo al posto dell'infortunato Carotti.



Prima del match è stato ricordato Andrea Balloni, rugbista degli Arieti scomparso un anno fa in un incidente stradale. E' stato consegnato un mazzo di fiori ai genitori, poi il minuti di raccoglimento e un grande applauso da parte di tutti i presenti.



IL TABELLINO

Rugby Rieti : Menè, Bozza, Alunni, Monicchi, Pica D., Turetta, Pica S., Rossi, Meneses, Gudini, Angelucci A., Carotti G., Amedei, Carotti F., Liberati

Medicei Firenze : Logi, D'Alieso, D'Andrea, Petrangeli, Cervellati, Reale, Elegi, Di Donna, Santi, Michelagnoli, Massimo, Biagini, Santi,Kapao, Cesareo

Marcatori : 1' D'Andrea meta tr Petrangeli,4' meta Cervellati tr Petrangeli, 8' meta Cervellati, 13' meta Massimo tr Petrangeli, 15' meta Cervellati tr Petrangeli, 20'meta Santi tr Petrangeli, 38' meta Logi tr Petrangeli, 42' meta e tr Petrangeli, 50' meta Meneses tr Turetta, 70' meta Massimo tr Petrangeli, 72' meta Santi tr Petrangeli, 78' meta Pacifici tr Turetta

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:26



