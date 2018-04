di Valerio Coan

REITI - Gli Arieti provano a rialzare la testa. Domani allo Iacoboni, nella XIX giornata della serie B il team di Turetta sfida la corazzata del Toscana Aeroporti I Medicei. La formazione fiorentina è lanciata verso l’obiettivo della promozione in serie A ed ha alle spalle una lunga serie di vittorie consecutive. Gli Arieti ce la metteranno tutta per resistere alla forza della squadra toscana, anche se, come al solito, la rosa sarà ridotta all'osso.



Al di là del fattore sportivo, la partita di domani non sarà parte di una domenica come le altre: prima del fischio di inizio ci sarà un minuto di raccoglimento volto al ricordo del giovane rugbista reatino Andrea Balloni, scomparso nel tragico incidente stradale avvenuto ormai un anno fa. La scelta di omaggiare la memoria del giovane Ariete sul rettangolo da gioco di viale Fassini è fortemente voluta e condivisa da società e giocatori i quali porteranno in campo una gigantografia raffigurante l’immagine di Andrea prima dell’inizio della gara.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



