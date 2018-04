di Valerio Coan

RIETI - Il Direttore Sportivo Maurizio Amedei chiarisce e illustra il progetto sul futuro degli Arieti: «L’accordo stretto con le Zebre porta prestigio e sicurezza alla nostra società». Le opportunità nate da questa collaborazione sono molte per il club reatino: «Grazie alla collaborazione con questa importante realtà sportiva ci saranno novità e occasioni per tutti noi, dai più piccoli con la partecipazione a tornei internazionali, ai più grandi. Saranno anche compresi i nostri sponsor con la possibilità di esporre banner all’interno del Lanfranchi e per i nostri tecnici sono previsti una serie di clinc con Bradley e Troncon già dal 1° giugno». L’impegno degli Arieti nel tempo sarà quello di ripagare la fiducia data dal club di Parma.



«Quello con le Zebre - prosegue il diesse - è solo il primo degli accordi che la società sta mirando a concludere. Settimana prossima potremmo avere anche l’ufficialità di altre due collaborazioni: la prima riguarderà la risoluzione del problema in rosa tramite l’infoltimento possibile grazie ad una società fuori regione; in più potrebbe arrivare nel nostro staff un’altra importante figura tecnica ad alimentare l’esperienza e la crescita della nostra società». Nonostante i risultati non troppo positivi dell’ultimo periodo, il ritorno in serie B da parte degli Arieti è da considerare come positivo anche sotto l’aspetto economico. Il progetto in continuo sviluppo, tenendo conto degli accordi, consente alla squadra amarantoceleste di affrontare l’estate con tranquillità preparandosi alla prossima stagione.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA