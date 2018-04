di Valerio Coan

RIETI - Il campo di casa non ha giovato agli Arieti che nel XVIII turno di Serie B cedono nel confronto con l’Amatori Parma per 3-29. La difficoltà di affrontare partite del genere con una rosa limitata si è resa evidente soprattutto in mischia dove i reatini hanno sofferto maggiormente. In apertura di primo tempo sono arrivati gli unici punti amarantocelesti grazie al calcio piazzato di turetta che ha fatto guadagnare 3 punti ai padroni di casa. Al 16’ arriva la risposta degli ospiti con il calcio di Torri che pareggia i conti. Dieci minuti dopo è Bianconi a siglare la meta per gli emiliani ed in chiusura di primo tempo si aggiunge al tabellino anche Balestrieri chiudendo la frazione con il punteggio di 3-15. Nella ripresa altre due le mete segnate dall’Amatori Parma che esce vittorioso dallo Iacoboni.



IL TABELLINO

Arieti : Menè, Pica D., Gudini, Monicchi, Bozza, Turetta, Pica S.,Gentile, Angelucci Andrea, Carotti G., Rossi, Angelucci Alessandro, Liberati, Carotti F., Amedei, Salomon.

Amatori Parma : Orsenigo, Bianconi, Maghenzani, Carra, Cantoni, Torri, Mezzadri, Balestrieri, Scarica, Belli, Andreozzi,Rossi, Calì, Gatti, Amin Fawzi.

Marcatori : 3' cp Turetta, 16' cp Torri, 26' meta Bianconi, 40' meta Balestrieri tr Torri, 45' meta Calì tr Torri, 63' meta Gatti tr Torri.

