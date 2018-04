di Valerio Coan

RIETI - Lasciandosi alle spalle la sconfitta con il Livorno Rugby, gli Arieti sono pronti ad ospitare in viale Fassini l’Amatori Parma per lo scontro valido per il XVIII turno di Serie B. Il match si prevede combattuto e complicato: da una parte gli emiliani vogliono rimediare alla sconfitta interna inflitta dal Bologna nel turno passato, dall’altra il Rieti Rugby pronto a riscattarsi avanti ai propri tifosi. Il Parma ad oggi detiene la quinta posizione nel girone, vantando dieci punti di vantaggio sui reatini.



Un buon risultato sul campo di casa è quello che vuole Turetta: la vittoria contro Parma accorcerebbe le distanze dal Romagna Rugby e soprattutto riporterebbe alto il morale del club reatino così da affrontare al meglio gli ultimi altri quattro impegni della stagione. Con l’allenatore ancora squalificato, sarà il presidente Giovannelli a scendere in panchina con la squadra, la rosa meno danneggiata rispetto la scorsa settimana, spera nel ritorno di Alunni e nel completo recupero di Daniele Pica.

Sabato 14 Aprile 2018



