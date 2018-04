di Valerio Coan

RIETI - Lasciando alle spalle la sconfitta esterna a Livorno della scorsa giornata di Serie B, si cerca in casa Arieti di riprendersi al meglio in vista degli ultimi cinque turni della stagione. In settimana sono ripresi gli allenamenti della squadra che per domenica prossima non dovrebbe presentare lo stato d’emergenza che ha caratterizzato l’ultima gara.



«Quando si inizia un campionato con una rosa di 23-24 giocatori, situazioni come quella di questo periodo possono capitare a causa di infortuni ed imprevisti vari - dichiara l’allenatore Alessandro Turetta - è per questa ragione che ci si deve muovere per affrontarli al meglio».



Contro l’Amatori Parma Rugby si cercherà quindi di fare un buon risultato per ristabilire il morale degli Arieti. Alle assenze si aggiunge quella di Daniele Pica per un problema alla caviglia emerso in allenamento, di contro si spera nel rientro di Fabio Carotti in prima linea e di Alunni a centro. La squalifica della Fir per il tecnico reatino è ancora in vigore e gli impedirà di seguire i suoi ragazzi dalla panchina fino al 23 aprile.

Giovedì 12 Aprile 2018



