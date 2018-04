di Valerio Coan

RIETI - Un’altra sconfitta si aggiunge al percorso degli Arieti in questa stagione di serie B. La trasferta contro il Livorno Rugby è terminata a favore dei padroni di casa con il punteggio di 59-12. Le motivazioni sono le stesse che stanno costringendo il Rieti Rugby ad un periodo buio: assenze e organico corto.



Tante le assenze in questa domenica che avrebbero portato la società reatina al forfait se non fosse stato per il coinvolgimento in lista di tre ragazzi nigeriani richiedenti asilo (Donald Thedeus, Turé Mamadi e Abdurahman) e che stanno approcciando al mondo della palla ovale grazie alla collaborazione degli Arieti con la cooperativa sociale il Volo.



Nella prima frazione di gioco gli arieti sono stati costretti a difendersi non riuscendo però ad impedire al Livorno di segnare le tre mete che hanno impresso il risultato parziale di 19-0. Nella ripresa avviene il crollo definitivo degli Arieti a corto di forze che nonostante l’impegno e le mete di Giuseppe Carotti e Turetta, subisce per tutti i 40’ cedendo alla superiorità espressa in campo dal Livorno Rugby terzo in classifica e determinato ad approdare ai playoff.

