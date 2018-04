di Valerio Coan

RIETI - Ancora assenze al ritorno delle vacanze pasquali per gli Arieti Rugby che andranno ad affrontare nella partita di domani il Livorno Rugby. La trasferta sarà quindi difficile per gli amarantocelesti, che puntano a bissare il successo ottenuto contro la Florentia due settimane fa, a corto tra gli altri anche del terza linea Meneses impegnato ancora in Sudamerica con la sua nazionale cilena U20. «Sarà un match difficile per via delle assenze - Commenta il tecnico Alessandro Turetta - speriamo di recuperare a breve qualche infortunato per le prossime gare». I rischi per il Rieti sono molto bassi rispetto ai playout grazie anche all’Arezzo stabile in ultima posizione, l’intento resta comunque quello di mantenere alto l’orgoglio della squadra affrontando i toscani con la voglia di fare un’ottima prestazione. Il fischio di inizio è fissato alle 15:30 di domani, a dirigere la gara sarà il bolognese Lorenzo Imbriaco.

