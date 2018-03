di Valerio Coan

RIETI - Mentre si attende lo stop del campionato per la celebrazione della Santa Pasqua, la società degli Arieti augura l’in bocca al lupo al suo giovane terzo centro Javier Meneses. Il giovane cileno infatti ha lasciato Rieti per raggiungere in Sudamerica la sua nazionale per disputare il campionato sudamericano Under 20. Tra i 26 convocati dalla Federazione Rugby del Cile, Meneses è l’unico ad arrivare da oltreoceano. L’assenza per gli Arieti non è chiaramente ininfluente e la squadra reatina dovrà rinunciare al cileno per i prossimi tre turni di Serie B. Il suo ritorno è previsto per il 20 aprile, il suo rientro in campo è previsto per la sfida con Bologna. Intanto il resto della squadra si prepara all’impegno dopo pasqua, la difficile trasferta a Livorno dove gli Arieti affronteranno la squadra terza classificata ed in ottima forma.

