IL TABELLINO

Livorno

Arieti

Marcatori Rieti

ALTRE RISULTATI, V GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Gli Arieti non riescono ad espugnare Livorno e restano ultimi in classifica a 0 punti. Il quindici di Stefano Bordon torna sconfitto dalla trasferta toscana 29 a 8 e colleziona la quarta sconfitta in cinque partite con l’unica vittoria ottenuta a Jesi che è valsa i 4 punti necessari ad azzerare la penalizzazione comminata ai sabini per non aver iscritto l’Under 18 al campionato. Dopo un primo tempo in cui i reatini hanno fatto vedere anche qualche trama buona e chiusa sul punteggio di 12 a 8 per i padroni di casa, nel secondo tempo il Livorno ha dilagato segnando tre mete e fissando il punteggio sul definitivo 29 a 8. Domenica prossima gli Arieti allo Iacoboni ospiteranno l’Amatori Parma in un incontro in cui non ci si potrà permettere altri passi falsi.: Ciapparelli, Batista, Bufalini, Bottari, scrocco, Bitossi, Merani, Piras, Zannoni, Pedemonte, Cristiglio, Ianda, Pellegrini, Menicucci, De Donato. All. Zaccagna A disp. Sforzi, Pardini, Gragnani Gio., Gragnani Gia., Stiaffini, Mazzocca, Pieroni.: Perugini V, Pacifici, Rosati, Gudini, Izzo, Ferrni, Carotti F, Ratilainen , Steri, Paniconi, Ross,i, Carotti G, Amedei, Cucco, Perugini T. All. Stefano Bordon A disp. Biondi, Rinaldi, De Amicis, Bozza, Chiaretti, Del Zoppo, Angelucci: 11' meta Pacifici, 20' c.p. V. PeruginiCivitavecchia -Rugby Parma 20-13Romagna-Cus Siena 38-7Florentia- Modena 34-3Jesi-Vasari Arezzo 27-10Amatori Parma-Reno Bologna 47 22Romagna 25Florentia 24Civitavecchia Centumcellae 19Livorno 16Jesi 14Rugby Parma e Amatori Parma 11Giacobazzi Modena 10Cus Siena 4Reno Bologna 2Arieti e Vasari Arezzo 0