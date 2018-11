ALTRE GARE, V GIORNATA

RIETI - Gli Arieti domani giocheranno a Livorno per buttarsi alle spalle la sconfitta con il Florentia di domenica scorsa e affrontare con maggior tranquillità una seconda parte di campionato sulla carta più abbordabile. Alle 14.30 i ragazzi di Stefano Bordon affronteranno i toscani per la quinta giornata di campionato (arbitro Markus Dosti di Roma) in cerca della seconda vittoria stagionale.In casa amarantoceleste c’è ottimismo anche se la partita non è affatto semplice considerando che i toscani possono contare su una prima linea collaudata. Bordon dovrà fare a meno dell’infortunato Mirko Gentile e sul pilone arrivato a Rieti in settimana Ismaele Izzo non ancora pronto per il campo. Sarà invece della gara la terza centro, Alex Ratileinen, arrivato a Rieti 10 giorni fa. il ventenne sudafricano ha già debuttato allo Iacoboni domenica scorsa ma domani potrà contare su una settimana di lavoro in più fianco a fianco con i compagni che potranno dare quell’affiatamento e conoscenza degli schemi che contro il Florentia è per forza di cose è mancata.Civitavecchia -Rugby ParmaRomagna-Cus SienaFlorentia- ModenaJesi-Vasari ArezzoAmatori Parma-Reno BolognaRomagna 20Florentia 19Civitavecchia Centumcellae 15Livorno 11Rugby Parma e Giacobazzi Modena 10Jesi 9Amatori Parma 6Cus Siena 4Reno Bologna 1Arieti e Vasari Arezzo 0