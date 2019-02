RIETI - La nazionale italiana di rugby è ad Amatrice, dove tiene una seduta di allenamento aperta al pubblico, in vista del prossimo match del Torneo Sei Nazioni in programma allo stadio Olimpico di Roma contro l'Irlanda.



La nazionale di Conor O'Shea è al campo Paride Tilesi, dove sono presenti anche gli azzurrini dell'Italia under 20. La nazionale giovanile, venerdì prossimo, giocherà la partita del Sei Nazioni di categoria, contro l'Irlanda allo stadio Scopigno e alloggia a Rieti. Fino alla partita, gli Azzurrini saranno protagonisti di diverse iniziative anche a carattere sociale.