Si è tenuta oggi la quarta edizione del «Festival della Am(atri)icizia» presso lo stadio Paride Tillesi. L'impianto allestito per l'occasione ha accolto un grande numero di appassionati della palla ovale per la tappa del Tour Old Rugby Centro Italia, in una giornata all'insegna dell'impegno solidale verso la popolazione colpita dal terremoto.



«Il torneo è iniziato e proseguito in un clima festoso - commenta Fabio De Santis, presidente del gruppo Old Rieti Rugby - una bella iniziativa che ha unito tutti i presenti oltre che per lo spirito sportivo, soprattutto per la finalità benefica».



Gli Old Rieti Rugby con l’immissione di alcuni uomini del Fano Rugby hanno terminato il torneo imbattuti e si sono aggiudicati la prima posizione avanti ai Facoceri Roma Old e ai Lupi Old Frascati.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:19



