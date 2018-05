RIETI - Lo stadio Paride Tilesi di Amatrice apre anche al rugby. Domani, domenica 20 maggio, dalle 10, ad Amatrice si svolgerà il quarto festival della Am(atr)icizia. Con il patrocinio del Comune di Amatrice e del Coni, l’evento si inserisce nel Tour Old Rugby Centro Italia. Il motto dell’edizione è: “In meta per la solidarietà. Noi ci saremo, e tu?”.

In campo Fano Rugby, Arieti Rugby Rieti, Rugby Cagnacci e Rudery Rugby Roma.





Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA