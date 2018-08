di Valerio Coan

RIETI - Il reatino Alfredo De Angelis dirama le prime convocazioni: dodici le azzurre che parteciperanno alla seconda ed ultima tappa del Women’s Grand Prix Series in Russia. «La sto vivendo come una sfida» commenta il nuovo allenatore della Nazionale Femminile alla sua prima uscita ufficiale. La scorsa tappa tenutasi a Marcoussis in Francia sotto la guida di Andrea Di Giandomenico ha visto le azzurre piazzarsi al 9° posto, ora per il team di De Angelis: «L’obiettivo è quello di qualificarsi tra le prime 5, mentre più a lungo miriamo a formare un gruppo in grado di qualificarsi per Hong Kong» in Cina la tappa fondamentale per rientrare definitivamente nelle World Series. La partenza per Kazan è prevista per il 30 agosto dove la Nazionale nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre affronterà un girone di ferro composto da Inghilterra, Irlanda e Polonia.



LE CONVOCATE



Ilaria Arrighetti (Stade Rennais)



Micol Cavina (Cogoleto & Prov. Ovest)



Arianna Corbucci (Frascati Rugby Club 2015)



Giada Franco (Rugby Colorno)



Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova)



Maria Magatti (Rugby Monza 1949)



Benedetta Mancini (Unione Rugby Capitolina)



Aura Muzzo (Iniziative Villorba)



Laura Paganini (Cus Milano)



Francesca Sberna (Patarò Calvisano)



Michela Sillari (Rugby Colorno)



Sofia Stefan (Stade Rennais)

