di Matteo Carrozzoni

RIETI - C’è anche il reatino Alfredo De Angelis nello staff che ha portato la nazionale di rugby sevens a conquistare la medaglia di bronzo oggi al torneo di Mosca dei Gran Prix europei. Nato rugbisticamente negli Arieti, De Angelis è stato campione italiano nel 1999 con la Rugby Roma da giocatore ed è stato per molti anni allenatore della Lazio in eccellenza.



Ottimo inizio in questa nuova avventura per lui e per l'Italia 7s di Andy Vilk, del quale Alfredo è Assistent Coach, alle Sevens Grand Prix Series, iniziate in questo fine settimana con il Torneo di Mosca. Un risveglio della nostra nazionale di rugby seven che, negli ultimi anni, ha lasciato molto a desiderare in quanto a risultati.

Questo potrebbe essere un primo passo verso le World Series. Allo Oktyabr Stadium di Mosca gli Azzurri ottengono il 3° posto in classifica battendo la Francia.



L'Italia ha superato la fase a gironi vincendo contro Spagna (12-5) e Galles (19-0), chiudendo poi con la sconfitta contro l'Inghilterra (7-17). Ai quarti i ragazzi di Vilk hanno superato il Portogallo (14-7) e sono stati eliminati dalla Germania (7-22); ma nella finale per il 3° posto è arrivata la vittoria contro la Francia (14-5).



L'Irlanda si è aggiudicata il torneo di Mosca battendo la Germania in finale (28-7).

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:30



