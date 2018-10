Ultimo aggiornamento: 16:20

RIETI - “Sei a Rieti, Sei al centro, Sei dei Nostri, Sei Nazioni”. Questa l’essenza del 6 Nazioni Under 20, Italia-Irlanda, che si terrà venerdì 22 febbraio 2019 allo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti e che rende chiara la volontà del Comitato Organizzatore di promuovere le peculiarità del territorio in vista della candidatura di Rieti come Città dello Sport 2021.Sabato 3 Novembre alle 11, presso la Camera di Commercio di Rieti, si terrà la conferenza stampa di presentazione del 6 Nazioni U20 alla presenza del Comitato Organizzatore. L’evento, in concomitanza della partita Italia-Irlanda categoria senior, che si terrà la domenica successiva a Roma, rappresenta un’opportunità unica per attrarre inumerosi tifosi della squadra irlandese che si troveranno nella capitale, favorendo così ricadute importanti per il turi smo e il commercio sul territorio.Sono previsti, infatti, l’allestimento di un “Villaggio Ospitalità” nell’area antistante lo stadio “Manlio Scopigno”, e iniziative similari nel centro storico della città, attraverso le quali promuovere l’enogastronomia e le tipicità del territorio.Il Comitato invita tutti gli operatori economici, associazioni, Pro Loco e soggetti privati, interessati, ad inviare proposte per programmare insieme eventi ed attività per il pre e post match. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite email all’indirizzo: comitato6nazionirieti@gmail.com all’attenzione del settore coordinamento sponsorship e ricettività.L’oggetto della email dovrà essere: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EVENTO 6 NAZIONI U 20”.